13 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) начнется открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников и взрослого населения.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Валерии Гнаровской, 4 корпус 2 начнется чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу.

В Тюмени в 10 часов на городской набережной, на площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется работа межрегионального фестиваля авторской песни "Бардовский в Тюмени".

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) пройдут областные соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных".

В Тюмени в экополисе "Фестивальный" в районе д. Песьянка пройдет этнофестиваль "Небо и земля".

В с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) пройдет чемпионат Тюменской области по городошному спорту.

Интересное в этот день:

1373 — Англия и Португалия подписали действующий до сих пор договор о союзе (старейший в мире).

1837 — будущий император Александр II вступил в пределы Сибири, достигнув Тобольска. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

1843 — манифест Николая I о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами.

1860 — учреждение Государственного банка России.

1912 — в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III.

1934 — образованы Воронежская и Курская области.

1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии — кимберлитовой трубки "Мир".

1958 — заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.

1990 — Верховный Совет РСФСР принял постановление "О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике".

2000 — в Пхеньяне прошла первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.