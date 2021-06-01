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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

10 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:20 12 июня 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за сутки. Зафиксировано 60 новых случаев болезни, 56 человек выздоровели.

За последние сутки в России выявлено 13 тыс. 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 986 человек.

В Москве - 6 тыс. 700 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 867, в Московской области - 889.

В Свердловской области заболел 129 человек, в Челябинской области - 87, в Ханты-Мансийском автономном округе - 69, в Курганской области - 29, на Ямале - 25.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 193 тыс. 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 тыс. 73 летальных исхода, выздоровели 4 млн 792 тыс. 169 человек.

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