17 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется пятидесятое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.
В Тюмени в 12 часов в технопарке начнется пресс-подход, посвященный ежеквартальному мероприятию "Единый день консультаций".
В Тюмени в 15 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется тренинг "Базовые алгоритмы личной безопасности" от председателя правления Тюменской городской Федерации Айкидо Михаила Белкина.
В Тюмени в 18 часов 50 минут в боулинг-центре "Бруклин-боул" (ул. Федюнинского, 67) начнется торжественное открытие чемпионата Тюменской области по боулингу.
Интересное в этот день:
1866 — началась Австро-прусская война.
1899 — спуск на воду ледокола-парома "Байкал".
1930 — с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый трактор.
1934 — первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолета АНТ-20.
1950 — чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
1955 — состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.
1967 — прошли первые испытания водородной бомбы в КНР.
1970 — Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".
1982 — первый полет вертолёта Ка-50.