17 июня - события дня

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется пятидесятое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 12 часов в технопарке начнется пресс-подход, посвященный ежеквартальному мероприятию "Единый день консультаций".

В Тюмени в 15 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется тренинг "Базовые алгоритмы личной безопасности" от председателя правления Тюменской городской Федерации Айкидо Михаила Белкина.

В Тюмени в 18 часов 50 минут в боулинг-центре "Бруклин-боул" (ул. Федюнинского, 67) начнется торжественное открытие чемпионата Тюменской области по боулингу.

Интересное в этот день:

1866 — началась Австро-прусская война.

1899 — спуск на воду ледокола-парома "Байкал".

1930 — с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый трактор.

1934 — первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолета АНТ-20.

1950 — чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1955 — состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.

1967 — прошли первые испытания водородной бомбы в КНР.

1970 — Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".

1982 — первый полет вертолёта Ка-50.