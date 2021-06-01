Фестиваль классической музыки проходит в Кургане

Фото: kurgan-filarmonia.ru Фото: kurgan-filarmonia.ru

Фестиваль "Шедевры классический музыки" на Троицкой площади проходит в Кургане.

15 июня в рамках фестиваля состоится концерт с участием солистов Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елены Гусевой и Михаила Головушкина. В сопровождении Зауральского симфонического оркестра (дирижер - Антон Шниткин) они исполнят арии из оперных шедевров русских и зарубежных композиторов.