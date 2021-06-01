Момент стрельбы по туристам в Абхазии попал на видео

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина открыл стрельбу по туристам в одном из пансионатов абхазского города Пицунда. На записи слышны одиночные выстрелы, а также крики очевидцев.

Как сообщаетл Sputnik Абхазия, ЧП произошло в ресторане пансионата "Самшитовая роща". Пострадали двое россиян: одного ранили в область стопы и колени, второго — в область левой ноги и таза.

Пострадавших отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем вывезли в Сочи. Стрелявшего — Дмитрия Пилию, 1978 года рождения, жителя села Лыхны Гудаутского района — взяли под стражу.

Российское консульство и представительство МВД в Абхазии выясняют обстоятельства произошедшего.