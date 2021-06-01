  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Момент стрельбы по туристам в Абхазии попал на видео

Происшествия, 14:55 15 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина открыл стрельбу по туристам в одном из пансионатов абхазского города Пицунда. На записи слышны одиночные выстрелы, а также крики очевидцев.

Как сообщаетл Sputnik Абхазия, ЧП произошло в ресторане пансионата "Самшитовая роща". Пострадали двое россиян: одного ранили в область стопы и колени, второго — в область левой ноги и таза.

Пострадавших отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем вывезли в Сочи. Стрелявшего — Дмитрия Пилию, 1978 года рождения, жителя села Лыхны Гудаутского района — взяли под стражу.

Российское консульство и представительство МВД в Абхазии выясняют обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:55 15.06.2021Момент стрельбы по туристам в Абхазии попал на видео
14:49 15.06.2021Тоболяку грозит до трех лет лишения свободы за избиение приятеля
14:27 15.06.2021В Тюмени упавшего с высоты ребенка перевели из реанимации в отделение
13:40 15.06.2021Под Тюменью в районе Велижанского тракта горит трава