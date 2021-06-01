18 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl (ул. Федюнинского, 67) продолжится чемпионат Тюменской области по боулингу.

В Тюмени с 14 до 20 часов в гипермаркете "Лента" (ул. Алебашевская, 19) пройдет фестиваль "Покупай тюменское".

В Тюмени в 15 часов 40 минут на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, строение 1) откроются чемпионат и первенство Тюмени по легкой атлетике.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется V фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ".

В Тюмени в 19 часов в клубе "AGYM Бойцовский" (ул. Осипенко, 79) начнется любительский турнир по настольному теннису.

В Тюменском районе в с. Кулаково в спорткомплексе "Силкин Лог" стартует чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Супер1600", кросс "Д2Н", кросс "Д3-спринт", кросс "Супербагги").

В Ялуторовском районе на аэродроме "Пустошкино" пройдет чемпионат Тюменской области по парашютному спорту (точность приземления) на Кубок А. Ефремова 2021.

Интересное в этот день:

1583 — первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1761 — в Российской империи учреждаются пенсии за службу.

1799 — русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на реке Треббия.

1807 — состоялось Арпачайское сражение между войском турецкого визиря Юсуфа-паши и Русской императорской армией.

1817 — в Лондоне открыт мост Ватерлоо.

1852 — вышел указ императора Николая I о создании отделения для умалишённых арестантов при исправительном доме.

1906 — Марковская республика прекратила свое существование.

1907 — в Лондоне встретились Джордж Бернард Шоу и Марк Твен.

1945 — в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.

1946 — провозглашение Италии республикой.

1955 — вышел первый номер журнала "Юность".

2006 — запуск первого казахстанского геостационарного спутника Казсат с космодрома Байконур.

2008 — сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.