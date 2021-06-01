На Троицу пустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

Количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, будет увеличено 19 и 20 июня в честь Троицкой родительской субботы, сообщает Тюменьгортранс.

На маршруте № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище-2" будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости. На маршруте № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье" будет курсировать три автобуса большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru, а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.