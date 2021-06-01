19 июня - события дня
В Тюмени на площади 400-летия Тюмени состоится торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров инженерных войск.
В Тюмени с 12 до 18 часов в гипермаркете "Лента" (ул. Алебашевская, 19) пройдет фестиваль "Покупай тюменское".
В Тюмени в 15 часов в ДНК "Строитель" начнется концертная программа "Троица по дубраве ходит, зеленые святочки водит".
В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется концерт Тюменского филармонического оркестра с приглашенным дирижером Мариусом Стравинским.
В Тюменском госуниверситете пройдет Модель ООН.
В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, строение 1) проходят совернования а рамках чемпионата и первенства Тюмени по легкой атлетике.
В Ялуторовском районе на аэродроме "Пустошкино" продолжаются соревнования чемпионата Тюменской области по парашютному спорту (точность приземления) на Кубок А. Ефремова 2021.
Интересное в этот день:
240 до н. э. — греческий учёный Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.
1739 — капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии.
1762 — Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.
1787 — находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потtмкину титул князя Таврического.
1919 — в Советской России учреждtн Государственный гидрологический институт.
1920 — Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.
1937 — стартовал рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.
1987 — в районе Бердянска потерпел катастрофу самолет Як-40.
1999 — вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.