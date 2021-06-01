19 июня - события дня

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на площади 400-летия Тюмени состоится торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров инженерных войск.

В Тюмени с 12 до 18 часов в гипермаркете "Лента" (ул. Алебашевская, 19) пройдет фестиваль "Покупай тюменское".

В Тюмени в 15 часов в ДНК "Строитель" начнется концертная программа "Троица по дубраве ходит, зеленые святочки водит".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется концерт Тюменского филармонического оркестра с приглашенным дирижером Мариусом Стравинским.

В Тюменском госуниверситете пройдет Модель ООН.

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, строение 1) проходят совернования а рамках чемпионата и первенства Тюмени по легкой атлетике.

В Ялуторовском районе на аэродроме "Пустошкино" продолжаются соревнования чемпионата Тюменской области по парашютному спорту (точность приземления) на Кубок А. Ефремова 2021.

Интересное в этот день:

240 до н. э. — греческий учёный Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1739 — капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии.

1762 — Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.

1787 — находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потtмкину титул князя Таврического.

1919 — в Советской России учреждtн Государственный гидрологический институт.

1920 — Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1937 — стартовал рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.

1987 — в районе Бердянска потерпел катастрофу самолет Як-40.

1999 — вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.