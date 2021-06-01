20 июня - события дня

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется выступление современной писательницы и поэтессы Веры Полозковой при участии композитора Александра Маноцкова.

В Тюменском районе в с. Кулаково в спорткомплексе "Силкин Лог" продолжаются соревнования чемпионата России по автомобильному спорту (кросс "Супер1600", кросс "Д2Н", кросс "Д3-спринт", кросс "Супербагги").

Интересное в этот день:

840 — викинги впервые доплыли по Сене до Руана.

1673 — французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

1793 — американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

1803 — в Санкт-Петербурге, в саду Кадетского корпуса, состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.

1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.

1893 — открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.

1895 — открыт Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.

1913 — впервые в истории России назначен ответственный за спорт и физическое развитие — генерал Воейков.

1943 — в Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.

1963 — создана "горячая линия" между СССР и США.

1968 — образован третий Центральный Военный Клинический Госпиталь имени А. А. Вишневского.

1977 — торжественное открытие трансаляскинского нефтепровода длиной 1300 км.

1996 — основана кинологическая служба МЧС России.