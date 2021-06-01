21 июня - события дня

В Тюмени проходит акция "Мой подарок ко Дню города - 435 км".

Продолжается приём заявок на участие в XX межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Сибирьфотофест - Тобол, имени Александра Ефремова".

Приём заявок на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 5 июля.

Интересное в этот день:

1633 — Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.

1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

1893 — первое колесо обозрения ("Чертово колесо") появилось на выставке в Чикаго.

1901 — торжественно заложен Суворовский музей.

1907 — основано информационное агентство "United Press International".

1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".

1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.

1915 — в дачном поселке Кунцеве Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат".

1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".

1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.

1974 — образован Волгоградский государственный университет.

1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".

2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.

2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.