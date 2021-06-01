21 июня - события дня
В Тюмени проходит акция "Мой подарок ко Дню города - 435 км".
Продолжается приём заявок на участие в XX межрегиональном конкурсе репортажной фотографии "Сибирьфотофест - Тобол, имени Александра Ефремова".
Приём заявок на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ продлится до 5 июля.
Интересное в этот день:
1633 — Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.
1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.
1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
1893 — первое колесо обозрения ("Чертово колесо") появилось на выставке в Чикаго.
1901 — торжественно заложен Суворовский музей.
1907 — основано информационное агентство "United Press International".
1909 — на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".
1913 — впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.
1915 — в дачном поселке Кунцеве Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат".
1925 — в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".
1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.
1974 — образован Волгоградский государственный университет.
1975 — на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".
2004 — первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.
2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.