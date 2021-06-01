Александр Моор встретился с Захаром Прилепиным

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Рабочую встречу с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным провел губернатор Тюменской области Александр Моор 18 июня.

Стороны обсудили социально-экономическое положение дел и состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Известный писатель общественный деятель Захар Прилепин находится в Тюмени в связи с участием в учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия".

Евгений Бабенко