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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор встретился с Захаром Прилепиным

Губернатор, 17:48 18 июня 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области

Рабочую встречу с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным провел губернатор Тюменской области Александр Моор 18 июня.

Стороны обсудили социально-экономическое положение дел и состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Известный писатель общественный деятель Захар Прилепин находится в Тюмени в связи с участием в учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия".

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Захар Прилепин

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