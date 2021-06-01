В торговых центрах Тюмени откроется выставка фотографий собак из приюта

Фото из официальной группы приюта «Лучший друг» во ВКонтакте Фото из официальной группы приюта «Лучший друг» во ВКонтакте

В торговых центрах Тюмени откроется выставка "Хочу домой". Она будет состоять из фотографий собак, которые живут в приюте "Лучший друг".

Идея выставки принадлежит волонтеру университетской группы зоо-просветительства Полине Абатуровой.

"Каждое животное в процессе жизни проходит по определенным точкам, но у всех есть общая – приют. И все они одинаково хотят домой. Вопрос в том, захотят ли тюменцы стать конечной точкой для этих животных", – сказала она.

Фотографии собак будут сопровождаться их историями. Фотовыставка пройдет в трех торговых центрах. Первым станет "Кристалл", там выставка откроется 28 июля.

Проект реализован благодаря гранту от "Моей идеи", пишет “Вслух.ру".