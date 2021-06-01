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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов

Общество, 11:52 19 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД Тюменской области участвуют в техническом осмотре автобусов. Всего в регионе аккредитовано 16 операторов технического осмотра.

За три последних месяца на технический осмотр было представлено 1 тыс. 334 автобуса, 338 из них были признаны технически неисправными. У автобусов фиксировались неисправности тормозной системы, рулевого управления, элементов подвески, напрямую влияющие на безопасность дорожного движения.

Чтобы приостановить эксплуатацию неисправного автобуса, представителю собственника объявляется официальное предостережение. Все нарушения устраняются. На дороги Тюменской области выходит исправная техника, которая используется для перевозки тысяч людей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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