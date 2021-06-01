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Тюменские школьники примут участие в фестивале "Код творчества"

Общество, 13:52 19 июня 2021

фото регионального отделения РДШ

Тюменские ребята примут участие во всероссийском творческом фестивале Российского движения школьников "Код творчества", который пройдет в детском центре "Смена" в городе Анапе с 21 июня по 11 июля.

Прием заявок на участие в фестивале осуществлялся на конкурсной основе. Активистам необходимо было представить свое портфолио и решить кейсы. От Тюменской области в конкурсном отборе победили и были приглашены на смену девять ребят из Ишима, Тобольска, Тюмени, Тюменского, Упоровского и Ялуторовского районов.

Всего в фестивале примут участие около 400 активистов Российского движения школьников, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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