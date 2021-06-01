  • 19 июня 202119.06.2021суббота
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области проведут исследование среди студентов

Общество, 15:52 19 июня 2021

фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

О семье, жилье и ведении финансов пообщаются студенты на фокус-группе в рамках исследования студенческой среды. К участию приглашаются все желающие.

"Мы хотим составить полное представление о студентах Тюменской области. Нам важно узнать их мнение по каждому вопросу – как они относятся к деньгам, какое жилье предпочитают на время обучения, сами ли они за него платят, а также, как подходят к отношениям и планированию семьи", ‒ рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

На фокус-группах будут проверяться гипотезы, которые будут сформулированы в ходе онлайн-анкетирования.

Результаты исследования будут опубликованы в открытом доступе, пишет "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 19.06.2021Наталья Пирогова: вакцинация от COVID-19 - это здоровье и безопасность
16:02 19.06.2021Оздоровительной верховой ездой займутся юные тоболяки с ОВЗ благодаря президентскому гранту
15:52 19.06.2021В Тюменской области проведут исследование среди студентов
14:42 19.06.2021Театральный центр "Космос" готовит выставки и спектакли ко Дню молодежи