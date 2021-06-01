В Тюменской области проведут исследование среди студентов

фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

О семье, жилье и ведении финансов пообщаются студенты на фокус-группе в рамках исследования студенческой среды. К участию приглашаются все желающие.

"Мы хотим составить полное представление о студентах Тюменской области. Нам важно узнать их мнение по каждому вопросу – как они относятся к деньгам, какое жилье предпочитают на время обучения, сами ли они за него платят, а также, как подходят к отношениям и планированию семьи", ‒ рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

На фокус-группах будут проверяться гипотезы, которые будут сформулированы в ходе онлайн-анкетирования.

Результаты исследования будут опубликованы в открытом доступе, пишет "Мегатюмень".