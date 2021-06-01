Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" запустили в Тюменской области

Фото: Областной центр профилактики и реабилитации Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками" продлится до конца июня. Для участия необходимо создать арт-объект о здоровом образе жизни и разместить его фото в сообществе во ВКонтакте.

Условием для создания арт-объекта является использование подручных средств для воссоздания советских плакатов о спорте и здоровом образе жизни.

"Это и будет ваш арт-объект", - уточнили в областном центре профилактики и реабилитации.

Фото объекта нужно запостиь с хештэгами #раскрасьплакат #ОЦПР в сообществе "Флешмоб Раскрась жизнь яркими красками" в соцсети ВКонтакте, пишет "Тюменская область сегодня".

.