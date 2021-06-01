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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским водителям самокатов напоминают о правилах движения

Общество, 13:42 20 июня 2021

фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД Тюменской области проводят экспресс-инструктажи по безопасности дорожного движения с тюменцами, пользующимися услугами проката электросамокатов.

Для управления самокатами мощностью более 250 ватт необходимо наличие водительского удостоверения категории "М" или "А".

Автоинспекторы напоминают, что причиной ДТП могут послужить и недостаточные навыки управления, на самокатах запрещена перевозка пассажиров, в том числе детей.

В этом году в Тюменской области пострадали семь детей, передвигавшихся на самокатах, пять ДТП произошло с участием людей на электросамокатах. В этих происшествиях травмированы пять человек, в том числе двое детей. При этом одного ребенка перевозила на электросамокате мама, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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