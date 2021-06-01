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К 435-летию Тюмени на набережной откроется новое выставочное пространство

Общество, 14:52 20 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На набережной Туры, в районе Свято-Троицкого монастыря, будет открыто новое выставочное пространство, об этом сообщила заместитель директора департамента культуры Ирина Плесовских на заседании комиссии гордумы.

Выставка будет посвящена реке Туре, её роли в истории областного центра как главного источника процветания и развития города.

На набережной появятся 3Д-рисунки. Будут приглашены тюменские художники, ученики художественной школы им. А.П.Митинского.

В преддверии 435-летия Тюмени набережная станет не только местом прогулок, но и местом, где каждый горожанин может провести свой "интеллектуальный досуг". .

Что касается уличных выставок, то планируется еще две. Как выяснил "Вслух.ру", на Текутьевском бульваре откроется выставка "Тайны старого некрополя", ожидается проведение просветительских мероприятий с участием представителей Института этнологии и антропологии РАН. На Городской площади - выставка "Тюменские имена на карте мира".

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