Роспотребнадзор: лето - отличное время для вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лето - самое подходящее время для вакцинации от COVID-19. С таким заявлением выступили эксперты Роспотребнадзора. В тюменском центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что в теплое время года высокая двигательная активность и свежий воздух благоприятно сказываются на организме.

"Свежий воздух в комплексе с физической активностью служит укреплению здоровья и повышения иммунитета. Если вы привьетесь от коронавируса сейчас, то организм легче справится с выработкой иммунного ответа, и плюсом получит дополнительную защиту от инфекций осенью", - напомнили медики.

Таким образом, массовая вакцинация от COVID-19 приостановит процесс передачи инфекции от человека к человеку, поможет сформировать коллективный иммунитет и наконец победить пандемию, пишет "Тюменская область сегодня".