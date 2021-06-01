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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: лето - отличное время для вакцинации от COVID-19

Общество, 15:48 20 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лето - самое подходящее время для вакцинации от COVID-19. С таким заявлением выступили эксперты Роспотребнадзора. В тюменском центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что в теплое время года высокая двигательная активность и свежий воздух благоприятно сказываются на организме.

"Свежий воздух в комплексе с физической активностью служит укреплению здоровья и повышения иммунитета. Если вы привьетесь от коронавируса сейчас, то организм легче справится с выработкой иммунного ответа, и плюсом получит дополнительную защиту от инфекций осенью", - напомнили медики.

Таким образом, массовая вакцинация от COVID-19 приостановит процесс передачи инфекции от человека к человеку, поможет сформировать коллективный иммунитет и наконец победить пандемию, пишет "Тюменская область сегодня".

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