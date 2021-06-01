Укусы комаров и мошек могут вызвать аллергическую реакцию, напоминают врачи

В Тюмени 10 прудов и карьеров обработали от комаров | Фото: tyumen-city.ru В Тюмени 10 прудов и карьеров обработали от комаров | Фото: tyumen-city.ru

Людей чувствительных к укусам насекомых с каждым годом становится больше. По статистике, аллергией страдает каждый пятый житель планеты. Как рассказала рассказала врач общей практики Кулаковской амбулатории, филиала ГБУЗ ТО "Областная больница №19" Ксения Жлудова, за последние 30 лет аллергические болезни стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями в мире.

"Причем рост отмечается как среди взрослых, так и среди детей. На конец 2019 года более 1500 жителей Тюменского района находятся на динамичном наблюдении с астматическим статусом, из них более 400 - это дети до 14 лет", - уточнила она.

Аллергия при контакте или укусе насекомого называется инсектной. Симптомы могут быть разными - от вздутия и волдырей на месте укуса, до удушья, сиплого голоса и даже комы. Также при укусе насекомых может наступать анафилактический шок.

"К нам в Кулаковскую амбулаторию обратилась мамочка с малышкой Сашей. Девочка поступила с жалобами на отёк глаз после укуса мошки. Было проведено соответствующее лечение, динамика положительная", - добавила Ксения Жлудова.

Врач отметила, что не стоит равнодушно относиться к насекомым и их укусам. Часть жителей даже не осознают то, что подвержены аллергии, списывая симптомы по незнанию на другую причину, например, на разыгравшуюся солнечную погоду. Но запущенная аллергия может привести к серьезным последствиям, напоминает "Мегатюмень".