В Тюмени продолжит развиваться волонтерское движение

Фото: "Росмолодежь" Фото: "Росмолодежь"

Более 118 тыс. жителей Тюмени подключились к волонтерскому движению в 2020 году. По прогнозу на 2021 год их число превысит 132 тыс. человек, рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

"Люди осознанно идут в волонтерскую деятельность, они готовы помогать другим", - уточнила она.

В рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" выполнено более 11 тысяч заявок. Добровольцы участвовали в сборе подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести", раздавали открытки в акции "Пусть осень жизни будет золотой" и т.д.

Тюменские волонтеры работают по более 15 направлениям. Они меняются в зависимости от того, что актуально в данное время.

"В 2015 году появилось семейное направление, в 2014-м впервые появилось спортивное волонтерство. Причем если раньше спортивные волонтеры должны были сопровождать мероприятия, то сейчас они выступают участниками – к примеру, помощниками судей ГТО, - говорит Светлана Субботина. - В 2019 году появилось медийное направление, сегодня одно из приоритетных, в том числе в рамках развития цифровизации. В частности, волонтеры участвовали в профилактике выпадения детей из окон".

Более 40 частных и государственных предприятий развивают волонтерские движения. Эффективны профессиональные волонтерские объединения: волонтеры-медики, киберволонтеры, поиск пропавших и т.д. Добровольческие движения появляются в образовательных учреждениях, социально ориентированных некоммерческих организациях.

В Тюмени волонтерство координирует центр "Дзержинец". Более 4 тысяч человек ежегодно проходит "Школу волонтера". Добровольцам рекомендуется зарегистрироваться в единой информационной системе на сайте dobro.ru, на федеральной платформе собираются лучшие практики.

Как выяснил "Вслух.ру", общий объем финансирования общественных организаций путем предоставления муниципальных грантов в 2020 году превысил 12 млн рублей. Общее число привлеченных добровольцев – 1 тыс. 370 человек.