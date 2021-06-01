В тюменском Медгороде внедрят новые протоколы рентгенологических исследований

Фото: medgorod.info Фото: medgorod.info

Специалисты приступили к оптимизации работы отделения рентгенологии тюменского МКМЦ "Медицинский город". Здесь внедрят новые современные протоколы рентгенологических исследований, рассказал заведующий рентгенотделением Медгорода Александр Прищепов.

"Качественная лучевая диагностика обеспечивает правильный диагноз. Мы проводим рентгенологические исследования с целью диагностики, уточнения объема и локализации патологических изменений, выполняем скрининговые исследования. Востребованность исследований растёт, как и риск увеличения очерёдности. Мы пришли к тому, что решению этой проблемы поможет перестройка работы отделения", -уточнил он.

Специалисты изучили опыт федеральных онкоцентров Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в прошлом месяце 15 специалистов прошли обучение по ряду программ в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России. Побывали специалисты и в ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России в Москве.

"Основываясь на особенностях оборудования и специфике проводимых в регионе исследований, ранее накопленном опыте, мы готовы внедрить в практику отделения более современные, оптимальные протоколы рентгенологических исследований", - пояснил Прищепов.

Все изменения внедрят к сентябрю, сообщает пресс-служба Медицинского города.