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Тюменцам в июле пообещали дожди, а жителям Ямала и Югры - засуху

Общество, 10:53 21 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дождливый июль ждет жителей Тюменской области, а на Ямале и в Югре возможна засуха. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, много дождей, возможно, прольется на юге Западной Сибири. "На юге Тюменской и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области", — сказала Паршина.

В это же время на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, наоборот, возможна засуха, заключили в ведомстве.

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