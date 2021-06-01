23 июня - события дня

В Тюмени в 9 часов в Тюменском районе начнется выездное заседание комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 12 часов начнется заседание депутатской фракции КПРФ в Тюменской городской думе.

В Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) проходит универсальная выставка-продажа потребительских товаров "1000 мелочей" и Выставка "Продукты питания".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Мещане" и "Петербург" в рамках гастролей театра на Васильевском (Санкт-Петербург).

Интересное в этот день:

1710 — после двухмесячной осады русская армия вошла в Выборг.

1803 — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1845 — в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги.

1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет.

1925 — в СССР учреждены Ленинские премии.

1944 — Советские войска начали операцию под кодовым названием "Багратион", в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.

1957 — в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

1991 — вышла первая игра серии Sonic the Hedgehog.

1994 — на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.