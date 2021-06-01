24 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание депутатской фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия" .
В Тюмени в 10 часов - двадцать шестое заседание Тюменской городской думы VII созыва (ул. Первомайская, 20, большой зал).
В Тюмени с 11 до 12 часов - прямая телефонная линия Тюменского Росреестра: на вопросы о прекращении обременения с электронной закладной ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская по телефону 8 (3452) 25-75-60.
В Тюмени в 12 часов 30 минут - заседание комиссии Тюменской городской Думы по поощрениям (ул. Первомайская, 20, малый зал).
В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Идиот" в рамках гастролей театра на Васильевском (Санкт-Петербург).
В Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) проходит универсальная выставка-продажа потребительских товаров "1000 мелочей" и выставка "Продукты питания".
Интересное в этот день:
1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).
1571 — на Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.
1812 — армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.
1899 — на Кольском полуострове основан город-порт Полярный. В годы Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота.
1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.
1930 — первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).
1935 — в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.
1945 — Парад Победы на Красной площади.
1951 — началось коммерческое цветное телевещание.
1973 — Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.
1990 — последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино", состоявшийся на стадионе Лужники.