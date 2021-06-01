25 июня - события дня
В Тюмени с 14 до 20 часов в гипермаркете "Лента" (ул. Алебашевская, 19) пройдет фестиваль "Покупай тюменское" (дегустация продукции тюменских производителей).
В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Женитьба" в рамках гастролей театра на Васильевском (Санкт-Петербург).
Интересное в этот день:
1178 — пятеро кентерберийских монахов наблюдали взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной.
1503 — корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.
1762 — российский император Пётр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.
1844 — начата добыча золота в Забайкалье.
1883 — в России начата реформа церковно-приходского образования.
1910 — в парижской Гранд-опера прошла премьера балета Игоря Стравинского "Жар-птица".
1916 — Николай II издает декрет о мобилизации в армию коренного населения Средней Азии.
1932 — в пробное плавание вышла первая в СССР китобойная база "Алеут".
1946 — СССР вступил в Международную федерацию футбола.
1957 — изобретена игрушка "летающая тарелка".
1966 — запускается первый советский метеоспутник "Космос-122".
1967 — первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа "Наш мир" передавалась в 24 страны, 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы "The Beatles".
1974 — запуск советской орбитальной космической станции "Салют-3".
1978 — этот день считается "Днем рождения" Радужного флага.
1991 — Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.
1997 — извержение вулкана Суфриер-Хилс на острове Монтсеррат, погибло 19 человек.
1998 — официально вышла операционная система "Windows 98".
2020 — начало Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.