26 июня - события дня
Под Тюменью на полигоне "Андреевский" в рамках всеармейских игр АрМИ состоится финал конкурса "Инженерная формула". Из-за эпидемиологических ограничений он будет проходить без зрителей.
В Тюмени в 10 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству.
В Тюмени с 12 до 16 часов будет курсировать брендированный автобус "Вездеход".
В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) проходят соревнования по скалолазанию в рамках V летней спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года.
В Тюмени в 19 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Бесприданница" театра на Васильевском (Санкт-Петербург).
Интересное в этот день:
1698 — Пётр I с Великим посольством прибыл в Вену.
1831 — началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни более 4,7 тысячи человек.
1884 — вышел высочайший указ императора Российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ.
1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
1935 — старт стратостата "СССР-1-бис", который достиг высоты 16 км.
1936 — первый полет совершил прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61 — первого в мире абсолютно удачного вертолета.
1940 — В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.
1954 — в Калужской области, в поселке Обнинское произведен энергетический пуск первой в СССР атомной электростанции.
1974 — Минску присвоено почетное звание "Город-Герой".
1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.
1988 — на авиашоу у французского города Мюлуз произошла первая катастрофа самолёта Airbus A320, погибли 3 человека.
1997 — основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.