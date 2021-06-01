26 июня - события дня

Под Тюменью на полигоне "Андреевский" в рамках всеармейских игр АрМИ состоится финал конкурса "Инженерная формула". Из-за эпидемиологических ограничений он будет проходить без зрителей.

В Тюмени в 10 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству.

В Тюмени с 12 до 16 часов будет курсировать брендированный автобус "Вездеход".

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) проходят соревнования по скалолазанию в рамках V летней спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Бесприданница" театра на Васильевском (Санкт-Петербург).

Интересное в этот день:

1698 — Пётр I с Великим посольством прибыл в Вену.

1831 — началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни более 4,7 тысячи человек.

1884 — вышел высочайший указ императора Российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ.

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1935 — старт стратостата "СССР-1-бис", который достиг высоты 16 км.

1936 — первый полет совершил прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61 — первого в мире абсолютно удачного вертолета.

1940 — В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.

1954 — в Калужской области, в поселке Обнинское произведен энергетический пуск первой в СССР атомной электростанции.

1974 — Минску присвоено почетное звание "Город-Герой".

1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1988 — на авиашоу у французского города Мюлуз произошла первая катастрофа самолёта Airbus A320, погибли 3 человека.

1997 — основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.