27 июня - события дня

Под Тюменью на полигоне "Андреевский" в рамках всеармейских игр АрМИ состоится финал конкурса "Безопасный маршрут". Из-за эпидемиологических ограничений он будет проходить без зрителей.

В Тюмени в 10 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству.

В Тюмени с 12 до 16 часов будет курсировать брендированный автобус "Вездеход".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнутся лекции о навыках коммуникации и танцевальные мастер-классы.

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется лекция, посвященная фильму Алексея Сахарова "Коллеги" 1962 года выпуска.

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) проходят соревнования по скалолазанию в рамках V летней спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Долгий рождественский обед" театра на Васильевском (Санкт-Петербург).

В День молодежи тюменцам предлагают онлайн-мероприятия.

В Ишиме состоится пеший маршрут "Вездеход".

Интересное в этот день:

1615 — чай впервые импортирован в Европу.

1754 — российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.

1865 — учреждено Министерство путей сообщения России.

1910 — III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.

1931 — в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1945 — присвоение И. В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза.

1964 — в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 — в Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

1978 — запуск советского пилотируемого космического корабля "Союз-30".

1983 — запуск советского пилотируемого космического корабля "Союз Т-9".