22 июня - события дня

В Тюмени в 4 и в 13 часов 30 минут на площади Памяти начнется акция "Свеча памяти".

В Тюмени в 10 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется митинг "Мы будем помнить героев войны".

В Тюмени в 10 часов на пересечение ул. Литейщиков – Гагарина начнется митинг "Дорогами войны".

В Тюмени в 11 часов возле мемориала "Вечный огонь" начнется торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 11 часов в облизбиркоме (ул. Володарского, 49) начнется брифинг председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина по теме "О старте избирательных кампаний, назначенных на Единый день голосования - 19 сентября 2021 года и особенностях их проведения".

В Тюмени в 12 часов в историческом парке "Россия – моя история" состоится открытие мультимедийной выставки "Вспомним", посвященной событиям военных лет.

В Тюмени в 12 часов на площади возле ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется митинг "Навечно в памяти народной…".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайсая, 20, конференц-зал) начнется заседание депутатской фракции ЛДПР.

В Тюмени в 15 часов 30 минут на площади возле ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется митинг-реквием "Строки, опаленные войной".

в Тюмени в 16 часов в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) начнется патриотическая лекция "Военная техника времен Великой Отечественной войны", лектор - заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Молодая гвардия" Георгий Семенов, регистрация на мероприятие по ссылке, тел. 8 (3452) 46-11-59.

В Тюмени с 16 до 19 часов на набережной возле "Конторы пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) состоится презентация проекта "Индустрия Победы".

Интересное в этот день:

1377 — Ричард II становится королём Англии вслед за Эдуардом III.

1668 — царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.

1853 — в Лондоне начала работу "Вольная русская типография", основанная А. И. Герценом.

1862 — царским указом в России закрываются воскресные школы.

1889 — Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1910 — открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль "Германия".

1921 — в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.

1978 — был обнаружен спутник Плутона, Харон.

1983 — в НХЛ введен овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

1993 — в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Тёркину.