28 июня - события дня

В Тюмени в 14 часов 15 минут в органном зале филармонии (Республики, 34) начнется пресс–конференция, посвященной организации и проведению XII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Интересное в этот день:

1644 — актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1648 — начало экспедиции русских мореходов под руководством Семёна Дежнёва, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

1712 — в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота.

1779 — Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.

1786 — в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

1865 — указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения.

1904 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно "Нордж" разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.

1912 — в России восстановлены посты мировых судей, упраздненные в 1889 году.

1982 — первая катастрофа самолета Як-42. 132 человека погибли.

1989 — в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.