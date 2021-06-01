В Тюменcкой области скончались пятеро человек с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Пятеро пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Заболели 106 человек, 97 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявлено 20 тыс. 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 14 тыс. 24 человека.

В Москве заболели 7 тыс. 916 человек, в Московской области - 2 тыс. 436, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 194.

В Свердловской области выявили 213 случаев, в Челябинской области - 129, в Ханты-Мансийском автономном округе - 99, в Ямало-Ненецком автономном округе - 45, в Курганской области - 43.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 409 тыс. 88 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 тыс. 64 летальных исхода, выздоровели 4 млн 929 тыс. 639 человек.