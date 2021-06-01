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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мастерство дрессуры собак покажут на чемпионате в Тюмени

Общество, 16:30 25 июня 2021

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Около 20 команд соберет чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству, который развернется на базе центра "Аванпост" в Тюмени 26 и 27 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

На соревнования съедутся участники из Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Их оценят по категориям международных и национальных видов дрессировки. Начало соревнований – в 10 часов.

В первый день участники приступят к выполнению нормативов троеборья IGP. Проверка навыка поиска человека по запаху пройдет рано утром за пределами города в районе Зубарева и Перевалово. На базе "Аванпоста" на ул. Широтной собакам предстоит показать мастерство в "послушании" и "защите".

Во второй день участники покажут свои умения в рамках общего курса дрессировки и защитно-караульной службы.

Соревнования пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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# собаководство , соревнования

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