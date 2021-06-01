Следить за ограничениями в регионах можно на туристическом портале

аАгентство туризма и продвижения Тюменской области аАгентство туризма и продвижения Тюменской области

На портале Russia.Travel будут публиковать данные о действующих в регионах ограничениях и обновлять их в режиме реального времени, сообщает Ростуризм.

Туроператорам и турагентам напомнили о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при реализации услуг, а туристам рекомендовали учитывать ситуацию в регионах при планировании поездок по стране.

"Ключевая задача Ростуризма – дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты. При этом, ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.