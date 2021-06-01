  • 25 июня 202125.06.2021пятница
  • USD72,3260
    EUR86,3283
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следить за ограничениями в регионах можно на туристическом портале

Общество, 16:41 25 июня 2021

аАгентство туризма и продвижения Тюменской области

На портале Russia.Travel будут публиковать данные о действующих в регионах ограничениях и обновлять их в режиме реального времени, сообщает Ростуризм.

Туроператорам и турагентам напомнили о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при реализации услуг, а туристам рекомендовали учитывать ситуацию в регионах при планировании поездок по стране.

"Ключевая задача Ростуризма – дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты. При этом, ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:53 25.06.2021Предприятия региона c провакцинированными сотрудниками получат отличительные знаки #уНасБезопасно
16:41 25.06.2021Следить за ограничениями в регионах можно на туристическом портале
16:30 25.06.2021Мастерство дрессуры собак покажут на чемпионате в Тюмени
16:19 25.06.2021Участники экспедиции "Сибиряки: дорогами побед" преодолели 270 км