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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупреждают об усилении ветра на фоне грозы 26 июня

Общество, 17:04 25 июня 2021

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

О неблагоприятных погодных условиях на 26 июня предупреждает тюменцев Единый центр оперативного реагирования.

Грозу и сильный ветер прогнозирует тюменский гидрометцентр. Ночью преимущественно без осадков, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура плюс 11-13 градусов.

Днем будут дождь с грозой. Юго-восточный ветер будет менять направление на юго-западное, его скорость составит 8-13 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, температура воздуха 24-26 градусов.

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