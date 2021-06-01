Тюменцев предупреждают об усилении ветра на фоне грозы 26 июня

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

О неблагоприятных погодных условиях на 26 июня предупреждает тюменцев Единый центр оперативного реагирования.

Грозу и сильный ветер прогнозирует тюменский гидрометцентр. Ночью преимущественно без осадков, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура плюс 11-13 градусов.

Днем будут дождь с грозой. Юго-восточный ветер будет менять направление на юго-западное, его скорость составит 8-13 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, температура воздуха 24-26 градусов.