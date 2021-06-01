Итоговая аттестация студентов техникумов завершается в Тюменской области

Фото: worldskills.ru Фото: worldskills.ru

Более пяти тысяч студентов техникумов Тюменской области проходят государственную итоговую аттестация в формате демонстрационного экзамена. Это позволяет работодателям оценить практические умения студентов и способность применять теорию на практике.

Экзамены по 58 компетенциям сдают в специально аккредитованных центрах на базе 16 учреждений среднего профессионального образования региона.

Как рассказывает заведующая учебной частью тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ирина Тунгусова, в сдаче демонстрационного экзамена участвуют 238 студентов, 15 сотрудников техникума и 73 независимых эксперта - представители профессионального сообщества.

Практические навыки выпускников проверяют по семи компетенциям: администрирование отеля, поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, парикмахерское искусство, эстетическая косметология и графический дизайн.

О результатах испытания студенты могут узнать в личных кабинетах на единой цифровой платформе WorldSkills. Одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании выпускники получают документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Россия, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.