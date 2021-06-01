В Тюмени состоялась премьера необычного спектакля

| Фото: с личной страницы Артёма Адутова | Фото: с личной страницы Артёма Адутова

Инстаграм-спектакль про учеников и учителей дали в Тюмени. Главные герои не выходили на сцену – они существовали как аккаунты в соцсети.

Постановка спектакля "Дорогая Елена Сергеевна" стала частью театрально-образовательного проекта. Сюжет разворачивался в инстаграм-аккаунтах персонажей. Чтобы соединить все части истории, зрителю достаточно было подписаться на их блоги.

"Это то, что люди делают каждый день – следят за жизнью своих друзей, звезд, блогеров. Просто листают истории, смотрят трансляции и отвечают на них", – рассказал “Вслух.ру” автор проекта, бывший учитель Артем Адутов.

Среди героев, например, 27-летняя учительница географии Людмила Васильевна. Дети ей не очень приятны, зато она любит проводить время на даче. В какой-то момент Людмила Васильевна появляется в публикациях 16-летней Полины, ее ученицы, мечтающей стать певицей.

Как ранее писала "Тюменская линия", в перформансе "Дорогая Елена Сергеевна" задействовали актеров театрального коллектива " Зелёный свет".

Проект поддержали организаторы конкурса "Цех". На реализацию направлено 150 тыс. рублей.