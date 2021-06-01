Голышмановские пограничники выиграли президентский грант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президентский грант 500 тысяч рублей получат голышмановские пограничники. Деньги пойдут на обустройство сквера. Э

"В сквере пограничников установим мемориальную композицию "Хранить Державу - долг и честь!", в которую войдут шесть информационных щитов. Они познакомят с историей пограничной службы, расскажут о роли пограничников в Великой отечественной войне, конфликте на китайской границе в 1969 году, войне в Афганистане, на таджико-афганской границе и на границе с Северным Кавказом", - рассказала председатель окружного Совета ветеранов Ирина Грабко.

Информационные щиты изготовят с использованием современных технологий фрезерной резки и гравировки. На композиции будет QR-код, по которому каждый посетитель может самостоятельно приобщиться к истории пограничной службы.

"В рамках проекта разработаем сценарий экскурсий по объектам Сквера Пограничников, к которым относится пограничный столб на пьедестале, Д-44 85-миллиметровая дивизионная пушка, 152-миллиметровая гаубица и будущая мемориальная композиция. Планируется создание аудиоэкскурсии и видеопрезентации", - добавила она.

В посёлке Голышманово Сквер пограничников был открыт в 2014 году. Он создан по инициативе и находится под патронатом Голышмановского отделения областной общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", пишет "АиФ - Западная Сибирь".