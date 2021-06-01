  • 26 июня 202126.06.2021суббота
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы проведут мероприятие "Дороги с ГИБДД"

Общество, 20:14 26 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекс мероприятий "Дороги с ГИБДД" проводится в преддверии 85 годовщины образования Госавтоинспекции МВД России.

Автоинспекторы проведут акции дорожной безопасности на дорогах. У водителей и пешеходов есть возможность поздравить сотрудников ГИБДД с праздником - своим правильным поведением на дорогах.

В этом году на трассах региона зафиксировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 58 человек, 1 тыс. 504 человека получили травмы.

"Главное, что удалось добиться снижения числа погибших на дорогах, более чем на 20 процентов, а это 15 человеческих жизней, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. - Жители области и транзитные водители стали аккуратнее передвигаться по федеральным автодорогам, что, в первую очередь, и повлияло на уменьшение летальности от ДТП".

В преддверии юбилея службы Госавтоинспекции в пришкольных лагерях пройдут флешм-мобы и конкурсы. Руководители службы и представители общественности проведут с детьми уроки дорожной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 26.06.2021Тюменские автоинспекторы проведут мероприятие "Дороги с ГИБДД"
19:52 26.06.2021Голышмановские пограничники выиграли президентский грант
18:00 26.06.202127 июня - события дня
17:39 26.06.2021Тюменских подростков обучат армейскому рукопашному бою