Центр культурного развития открылся в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru. Архив | Фото: atmr.ru. Архив

Центр культурного развития открылся в поселке Московский Тюменского района. Новый объект появился благодаря нацпроекту "Культура".

На площади более шести тысяч кв. метров разместились зрительный зал на 500 посадочных мест с качественной световой и звуковой техникой; танцевальная площадка-холл, зал хореографии, кабинеты и студии для занятий творчеством.

По словам директора Центра культуры и досуга "Родник" Ирины Морарь, к привычным клубным формированиям: народному и эстрадному вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и театральному творчеству – здесь добавятся такие направления, как вокально-инструментальное, ковроткачество, гончарное ремесло, изобразительное искусство.

В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции посетить центр культурного развития можно по предварительной записи, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.