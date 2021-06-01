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Тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по боксу

Общество, 11:36 27 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Спортивный проект "Лига бокса" – серия из 24-х открытых уличных тренировок по боксу для тюменцев с профессиональным тренером - стартовал в Тюмени.

Тюменцы могут прийти на бесплатные тренировки по боксу каждый понедельник, среду и пятницу. Занятия проходят у мультицентра "Контора пароходства" в 19 часов.

Ключевым событием проекта станет большая показательная тренировка 22 июля во Всемирный день бокса.

Организаторы планируют по ходу проекта вносить разнообразие в проведение тренировок, интегрирую игровые занятия в Гилевской роще по субботам, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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