  • 27 июня 202127.06.2021воскресенье
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили правила безопасного купания в реках

Общество, 15:52 27 июня 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При нырянии в воду тюменцев просят быть максимально осторожными. Ежегодно в ОКБ №2 поступает несколько десятков человек, которые получили повреждения позвоночника.

"Подобные случаи называют "травмами ныряльщиков". При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника. Случается либо вывих или перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга. Это ведет к инвалидности на всю жизнь", – предостерег заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дмитрий Воробьёв.

Горожан просят не нырять в незнакомых местах и на мелководье, с высоты вниз головой и уж тем более в состоянии опьянения.

"О травме говорит также боль в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений", - пояснил врач.

Пострадавшего нужно аккуратно вытащить из воды, уложить на спину на ровную поверхность и срочно вызывать бригаду скорой помощи, пишет "Тюменская область сегодня" .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 27.06.2021В Медгороде используют новейшее оборудование для лучевой терапии
17:29 27.06.2021"Картина молодости" в "Конторе пароходства" станет постоянным арт-объектом
17:05 27.06.2021Артисты на "Вездеходе" поздравили тюменцев с Днем молодежи
16:39 27.06.2021На рынке труда Тюменской области представлено более 33 тысяч вакансий