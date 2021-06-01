Тюменцам напомнили правила безопасного купания в реках

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При нырянии в воду тюменцев просят быть максимально осторожными. Ежегодно в ОКБ №2 поступает несколько десятков человек, которые получили повреждения позвоночника.

"Подобные случаи называют "травмами ныряльщиков". При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника. Случается либо вывих или перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга. Это ведет к инвалидности на всю жизнь", – предостерег заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дмитрий Воробьёв.

Горожан просят не нырять в незнакомых местах и на мелководье, с высоты вниз головой и уж тем более в состоянии опьянения.

"О травме говорит также боль в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений", - пояснил врач.

Пострадавшего нужно аккуратно вытащить из воды, уложить на спину на ровную поверхность и срочно вызывать бригаду скорой помощи, пишет "Тюменская область сегодня" .