На рынке труда Тюменской области представлено более 33 тысяч вакансий

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

33 тыс. 198 вакансий открыто в службе занятости населения Тюменской области. К началу лета за содействием в трудоустройстве обратилось 27 тыс. 731 человек, 11 тыс. 106 помогли найти работу. На регистрационном учете состоит 16 тыс. 113 соискателей. Таковы данные регионального департамента труда и занятости.

Среди самых востребованных сфер - "Строительство", где требуется 6 тыс. специалистов. Увеличилось число предложений в направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", здесь открыто 4 тыс. 929 вакансий, месяц назад было 4 тыс. 487. Значительно прибавилось предложений в "Образовании" - 3 тыс. 587 вакансий (было 1 тыс. 649).

Максимальный предел зарплаты, более 80 тыс. рублей, указывали в следующих вакансиях: инженер-строителю — 130 тыс. руб., машинист паровой передвижной депарафинизационной установки — 115 тыс. руб., начальник (директор) строительства - 113 тыс. 333 руб.,машинист копра — 104 тыс. 200 руб., водитель вездехода -102 тыс. 500 руб., начальник службы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) — 100 тыс. руб., пишет "Вслух.ру".