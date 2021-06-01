В Медгороде используют новейшее оборудование для лучевой терапии

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

300 тюменцев прошли лучевую терапию на новом ускорителе Медгорода. Это оборудование применяется для лечения пациентов с новообразованиями в голове и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, опухолевыми заболеваниями лимфоидной, кроветворной системы.

"Аппарат многофункционален, в частности, он позволяет врачам облучать подвижные мишени, не повреждая здоровые ткани. Такая функция необходима при лечении многих онкологических заболеваний, например, у пациенток, которые проходят лучевое лечение после мастэктомии слева, это дополнительно защищает сердце",- рассказала заведующая дневным стационаром по радиотерапии Медицинского города Екатерина Фёдорова.

Ускоритель поступил в рамках очередного этапа реновации высокотехнологичного оборудования по национальному проекту "Здравоохранение", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.