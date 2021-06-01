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Тюменцам могут оценить качество работы учреждений культуры

Общество, 18:47 27 июня 2021

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают оценить качество работы учреждений культуры. Анонимное анкетирование займет несколько минут.

В частности, в списке "Концертно-театральное объединение", "Тюменское музейно-просветительское объединение", "Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева", молодежный театр "Ангажемент" им. В.С.Загоруйко", "Центр культуры и творчества "Тюмень" дома культуры "Строитель", "Поиск", Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, "Арт-Вояж" в Ялуторовске и другие объединения и учреждения.

Жителям нужно оценить информационную доступность и открытость, комфортность условий, организацию работы, доброжелательность и вежливость работников. Также будет возможность внести изменения для улучшения качества работы, пишет "Вслух.ру".

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