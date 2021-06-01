Тюменцам могут оценить качество работы учреждений культуры

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают оценить качество работы учреждений культуры. Анонимное анкетирование займет несколько минут.

В частности, в списке "Концертно-театральное объединение", "Тюменское музейно-просветительское объединение", "Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева", молодежный театр "Ангажемент" им. В.С.Загоруйко", "Центр культуры и творчества "Тюмень" дома культуры "Строитель", "Поиск", Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, "Арт-Вояж" в Ялуторовске и другие объединения и учреждения.

Жителям нужно оценить информационную доступность и открытость, комфортность условий, организацию работы, доброжелательность и вежливость работников. Также будет возможность внести изменения для улучшения качества работы, пишет "Вслух.ру".