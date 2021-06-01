Тюменцам могут оценить качество работы учреждений культуры
Тюменцам предлагают оценить качество работы учреждений культуры. Анонимное анкетирование займет несколько минут.
В частности, в списке "Концертно-театральное объединение", "Тюменское музейно-просветительское объединение", "Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева", молодежный театр "Ангажемент" им. В.С.Загоруйко", "Центр культуры и творчества "Тюмень" дома культуры "Строитель", "Поиск", Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, "Арт-Вояж" в Ялуторовске и другие объединения и учреждения.
Жителям нужно оценить информационную доступность и открытость, комфортность условий, организацию работы, доброжелательность и вежливость работников. Также будет возможность внести изменения для улучшения качества работы, пишет "Вслух.ру".