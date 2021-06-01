Тюменские врачи помогли мужчине после неудачной попытки омолодиться

| Фото: www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Тюменский мужчина после инъекции филлера на основе гиалуроновой кислоты был вынужден обратиться к хирургам. Препарат закупорил сосуд, у мужчины развился ишемический некроз кожи лица.

Такое осложнение видно практически сразу после процедуры и своевременная помощь может минимизировать осложнения.

"К отёку и некрозу у этого пациента присоединилась вторичная инфекция –гнойничковые высыпания. Сделав разрез под участком некроза мы вывели остатки филлера и освободили сосуд от сдавливания", - рассказывает врач челюстно-лицевой хирург хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2 Анна Утукина.

После операции пациенту назначили антибактериальную терапию и местное лечение. Врачам, как пишет " Мегатюмень", удалось сохранить кожу вокруг участка некроза и уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре.

"Мы рады, что современные мужчины следят за своей внешностью, но красота тела невозможна без здоровья изнутри, – говорит руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терехин. – Источником привлекательности и молодости во все времена остается здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, баланс работы и отдыха, полноценный сон. Следить за состоянием организма необходимо, регулярно и своевременно обращаясь за квалифицированной медицинской помощью".