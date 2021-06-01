В Тюменской области 191 га земель признаны перспективными под жилищное строительство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 191 га земель признаны перспективными для использования под жилищное строительство. Это земельный участок в Тюменском районе, а также две территории в областном центре и Тобольске, сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

Работа по анализу эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности их вовлечения в оборот в целях жилищного строительства, ведется в рамках проекта "Земля для стройки".

Все данные о перспективных участках планируется размещать в электронном сервисе Росреестра "Земля для стройки", благодаря чему потенциальный инвестор в режиме онлайн сможет оценить пригодные для строительства жилья земли.

"Наличие такой информации в открытом доступе обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников, - а потенциальным инвесторам упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства".