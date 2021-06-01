29 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в органном зале Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется пресс-конференция, посвященная организации и проведению XII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча книжного клуба "Другой разговор".

Интересное в этот день:

1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава.

1613 — во время премьеры "Генриха VIII" Уильяма Шекспира сгорел театр "Глобус".

1870 — обнародование в Российской Империи нового Городового положения.

1880 — Франция присоединила Таити.

1911 — спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Севастополь".

1913 — начало Второй балканской войны.

1914 — начало первых полетов на самолете в Арктике.

1916 — первый полет самолета компании "Боинг".

1917 — в России на 30% увеличен налог на прибыли капиталистов.

1925 — американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

1932 — в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.

1941 — переход немецких и финских войск в наступление на Мурманск. Началась оборона Заполярья, которая продолжалась до октября 1944 года.

1956 — Коломенский завод выпустил свой последний паровоз П36-0251.

1964 — создан пульт дистанционного управления телевизором.

1973 — запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом.

1975 — в Институте ядерной энергии им. Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка "Токамак-10".

1995 — в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибло 502 человека.

2007 — в США поступил в продажу первый iPhone.