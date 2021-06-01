В Тобольском музее выставили коллекцию православных раритетов

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Выставку "Архипастыри земли Сибирской" действует в конгресс-зале Дворца наместника. На ней представлена коллекция православных раритетов XVII – XX вв. из фондов Тобольского музея-заповедника, сообщает музей.

Тобольская епархия является старейшей в Сибири и была основана в 1620 году по велению царя Михаила Федоровича и благословению патриарха Филарета. На долю сибирских архиереев выпала работа, связанная с устройством православной институции и духовно-нравственным просвещением местного населения. Многие из ключевых событий в истории развития Тюменской области произошли именно благодаря сибирским епископам и митрополитам, на протяжении столетий осуществляющим миссионерскую, просветительскую и образовательную деятельность.

Гостей ждут по адресу: г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3., Музей истории управления Сибирью – Дворец наместника.