Александр Моор пожелал речникам Тюменской области новых достижений на благо региона

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Речной флот Тюменской области во все времена способствовал укреплению социально-экономического и туристического потенциала региона. Благодаря ему первопроходцы сумели разведать, освоить и поставить на службу стране богатейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири, возвести на суровой северной земле новые города и поселки, построить промышленные предприятия и дороги, провести магистральные трубопроводы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области, поздравляя работников и ветеранов морского и речного флота региона с их профессиональным праздником.

По словам главы области, сегодня, несмотря на бурное развитие авиации, железнодорожного и автомобильного сообщения, голубые артерии для некоторых отдаленных населенных пунктов региона - единственный путь, по которому можно доставить все необходимое для жизни и работы.

"Профессионализм, ответственность, опыт, самоотверженность тюменских речников помогают справляться со всеми поставленными перед ними задачами. Благодарю ветеранов отрасли, заложивших прочные традиции, главная из которых — верность избранному делу. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь гражданскому речному и морскому флоту, крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых достижений на благо жителей региона!" - сказал Александр Моор.