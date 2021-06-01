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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили о действующем запрете на посещение лесов

Общество, 18:43 28 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продолжит действовать по 10 июля включительно, сообщает региональный оперштаб.

Жителям региона по-прежнему запрещено разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов, и проведение пожароопасных работ.

Также в опрештабе отметили, что с 1 июля может быть отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, дислоцированных в Исетском, Тюменском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском и Ярковском районах.

Проект постановления проходит согласование в правительстве региона. При этом документ не содержит положений об отмене ограничения на посещение гражданами лесов.

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# пожароопасный сезон

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